La creación de empresas cae un 5% en mayo en Extremadura en tasa interanual, con 115 sociedades

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MADRID/MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha bajado un 5 por ciento en mayo en tasa interanual con un total 115 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 19, un 9,5 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 115 empresas creadas el pasado mes de mayo se han suscrito algo más de 1,82 millones de euros, lo que supone un 54,24 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (1,82 millones de capital desembolsado).

De las 19 empresas que han echado el cierre el pasado mes de mayo en Extremadura, las 19 lo han hecho voluntariamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 2,9% en Extremadura en mayo, hasta las 36 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 28,46 millones de euros, cifra un 747,4% superior a la de mayo del año anterior.

DATOS NACIONALES

Mientras, a nivel nacional la creación de empresas ha seguido una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más.

En cuanto al resto, las mayores caídas se las han anotado Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) han sido las comunidades que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38 por ciento, 28,57 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.