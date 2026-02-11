La creación de empresas sube un 28% en diciembre en Extremadura

Imagen de archivo de una empresa - GVA

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura subió un 28% en diciembre en tasa interanual con un total 137 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 62, un 40,9% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica. Además, con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en Extremadura encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 137 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 6,19 millones de euros, lo que supone un 56,33% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 62 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en Extremadura, 52 lo hicieron voluntariamente; cinco por fusión con otras sociedades y las otras cinco restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%.

