La cripta de Santa Eulalia de Mérida reabre con un nuevo recorrido museístico, iluminación renovada y mejoras de acceso

Inauguración de la cripta tras las obras de renovación en la Basílica de Santa Eulalia - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cripta de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida ha vuelto a abrir sus puertas al público tras las obras de adecuación integral que incorporan un nuevo recorrido museístico con paneles interpretativos retroiluminados, maquetas, vitrinas para piezas arqueológicas, una iluminación renovada y mejoras en la accesibilidad y en los sistemas eléctricos y audiovisuales, con una inversión de 80.000 euros.

La actuación, impulsada por la Junta de Extremadura a través del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, tiene como objetivo facilitar que cualquier emeritense o visitante pueda entender, conocer y comprender "de una manera más detallada y sencilla en qué consiste esta reforma y qué valor tiene la cripta de Santa Eulalia", según ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León.

El acto inaugural, celebrado este lunes, ha contado con la presencia del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo; el consejero de Cultura, Laureano León; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma .

En este sentido, León ha subrayado que "el patrimonio, si no se entiende, no sirve absolutamente para nada", por lo que ha insistido en que se ha llevado a cabo una reforma en la cripta que avanza en esta dirección, con "una nueva iluminación, paneles y una maqueta en la que se aprecia la evolución de la cripta de Santa Eulalia".

Además, ha indicado que cualquier visitante podrá tener "una mejor comprensión del valor histórico" y del origen de la cripta y ha añadido que la Junta de Extremadura pretende conseguir "un patrimonio más accesible, más comprensible y, sobre todo, más visitable".

Asimismo, León ha remarcado que "son conscientes de que el patrimonio y la cultura son un motor de desarrollo económico" y, por ello, ha añadido que "haciéndolo accesible y comprensible será más atractivo para el visitante".

Por su parte, el director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, ha explicado que la adecuación museográfica de la cripta ha supuesto trasladar, "tanto conceptual como físicamente, el antiguo centro de interpretación de 1993 a este espacio", donde se concentran prácticamente 20 siglos de historia de la capital extremeña.

En esta línea, ha indicado que los visitantes podrán contemplar restos de casas romanas de hasta el siglo III; la memoria de la mártir, de principios del siglo IV; la necrópolis cristiana surgida en torno al martyrion; la basílica del siglo V; las destrucciones de época visigoda y el abandono durante la época islámica; así como la iglesia tal y como se conoce en la actualidad, levantada a partir del siglo XIII, desde 1231.

A su vez, ha destacado que los distintos recursos son "muy gráficos" y cuentan con "textos sencillos", con el propósito de que la ciudadanía "entienda la complejidad histórica y la simbología del lugar", ofreciendo así "una visita más completa a un espacio que debe ser conocido".

REFERENTE ESPIRITUAL

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha remarcado que la cripta de Santa Eulalia "acerca a los orígenes del cristianismo emeritense" y permite aproximarse al martirio de la "joven Eulalia hacia el año 304 y a la posterior veneración de su figura".

Asimismo, ha destacado que, al convertirse en "un foco de atracción para la comunidad cristiana", la cripta se transformó en "un referente espiritual y un importante centro de peregrinación hispano durante la dominación visigoda".

Por su parte, Rodríguez ha anunciado que el poeta Prudencio fue el responsable de convertir, con su himno, a "Mérida en un referente de peregrinación en la cristianidad hispana".

"El patrimonio no solo debe conservarse, sino también darse a conocer y comprender", ha recalcado, además de destacar que el nuevo centro contribuye a ese objetivo para que Santa Eulalia siga siendo "un modelo de seguimiento de Cristo y continúe implorando bendiciones sobre Mérida y Extremadura".

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