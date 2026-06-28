La Cruz Roja moviliza una ambulancia y un equipo de avituallamiento por el incendio forestal de Castuera (Badajoz)

Cruz Roja de Extremadura participa en el operativo para extinguir un incendio forestal declarado en el término municipal de Castuera, a 28 de junio de 2026. - CRUZ ROJA DE EXTREMADURA

CASTUERA (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Cruz Roja de Extremadura ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de avituallamiento ante la activación del nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal declarado en Castuera (Badajoz).

En publicaciones a través de sus redes sociales, la institución ha explicado que está gestionando el avituallamiento para unos 70 efectivos del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex). Además, ha posicionado una ambulancia de manera preventiva en la localidad de Puerto Hurraco, localidad cercana al incendio.

El Infoex ha activado el nivel 1 de peligrosidad en este incendio de Castuera por posible afección del humo a Puerto Hurraco. En torno a las 14,00 horas trabajaban en el incendio medios del Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, unas siete unidades de bomberos forestales terrestres, y tres unidades helitransportadas, dos agentes del medio natural y dos técnicos de extinción, así como cuatro helicópteros, tres hidroaviones y dos maquinarias pesadas, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

Por su parte, el 112 ha recomendado a la población de Puerto Hurraco que cierre puertas y ventanas y que use mascarilla ante el humo provocado por el fuego.