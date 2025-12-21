Cruz Roja pone en marcha este 21D un dispositivo de traslados de personas mayores o dependientes a colegios electorales

Dispositivo de traslado de Cruz Roja a los colegios electorales - CRUZ ROJA

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja pone en marcha este domingo, 21 de diciembre, un dispositivo especial de traslados de personas mayores, dependientes o enfermas a los colegios electorales para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas.

De esta manera, Cruz Roja pone en marcha este domingo este dispositivo en más de 40 puntos de Extremadura con más de medio centenar de vehículos, un servicio que podrá ser solicitado tanto por ciudadanos de manera particular, como por centros residenciales que carezcan de medios de transporte.

Así, aquellas personas que estén interesadas en solicitar el servicio, podrán contactar con el centro de operaciones de Cruz Roja en el telefono 927.222.222, donde se registrarán sus demandas y se recabarán los datos necesarios para la planificación de traslados, según señala la ONG en nota de prensa.

Se trata de un traslado totalmente gratuito, que Cruz Roja viene prestando en todos los procesos electorales celebrados en la región, y que en las últimas elecciones europeas de 2024 realizó cerca de 200 traslados.

Su puesta en marcha está coordinada con la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno, y es posible gracias a la participación de alrededor de 150 voluntarios de Cruz Roja.