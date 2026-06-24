Cruz Roja realiza 34 asistencias en la noche del lunes en la Feria de Badajoz sin incidencias importantes

Una ambulancia de Cruz Roja en la Feria de Badajoz. - CRUZ ROJA EXTREMADURA
BADAJOZ, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El dispositivo especial de Cruz Roja para la Feria de San Juan de Badajoz ha realizado en la noche de este pasado lunes un total de 34 asistencias, ninguna de ellas de gravedad y sin derivaciones a centros sanitarios.
De esta forma, se han atendido a 12 personas por heridas accidentales, una picadura, cinco traumatismos, dos afecciones por cuerpo extraño, dos crisis de ansiedad, una quemadura, dos síncopes, cuatro por enfermedad común, dos intoxicaciones por consumo de alcohol, una lipotimia y dos casos por otras patologías.
En general, ha sido una noche con una "afluencia importante" de público al recinto ferial pero manteniendo la tónica de los últimos días, sin incidentes reseñables, de modo que la totalidad de las asistencias se han resuelto en el recinto ferial sin necesidad de traslado a centro hospitalario.
Para esta jornada Cruz Roja ha movilizado un total de 26 efectivos con seis unidades móviles. Asimismo, por primera vez en el dispositivo de San Juan, junto al personal sanitario han participado una psicóloga de guardia del equipo de intervención psicosocial de Cruz Roja.