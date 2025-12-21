Cruz Roja traslada hasta las 12.00 horas a 118 personas mayores o dependientes al colegio electoral para votar

Traslado al colegio electoral para votar. Cruz Roja
Traslado al colegio electoral para votar. Cruz Roja - CRUZ ROJA
Europa Press Extremadura
Actualizado: domingo, 21 diciembre 2025 13:12
MÉRIDA, 21 Dic (EUROPA PRESS)

Voluntarios de Cruz Roja han trasladado hasta las 12,00 horas de este domingo a un total de 118 personas mayores, dependientes o enfermas al colegio electoral para votar en las elecciones autonómicas que se celebran este 21 de diciembre.

Unos traslados que se enmarcan en el dispositivo que Cruz Roja ha puesto en marcha este domingo en más de 40 puntos de Extremadura para trasladar a votantes a los colegios electorales, y en el que cuenta con más de medio centenar de vehículos y unos 150 voluntarios.

Así, aquellas personas que estén interesadas en solicitar el servicio, podrán contactar con el centro de operaciones de Cruz Roja en el telefono 927.222.222, donde se registrarán sus demandas y se recabarán los datos necesarios para la planificación de traslados, según señala Cruz Roja en nota de prensa.

