CSIF, UGT y CCOO ultiman un calendario de movilizaciones por la equiparación salarial de todos los ámbitos de la Junta

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura -CSIF, UGT y CCOO- están ultimando el calendario de movilizaciones y actuaciones para conseguir la equiparación salarial de todos los ámbitos, como Sanidad, Educación y Administración General de la Comunidad Autónoma, respecto a los trabajadores de otras regiones del país.

Un calendario de protestas que se pone en marcha ante la "falta de respuesta" del Ejecutivo regional a las "reiteradas comunicaciones" dirigidas tanto a la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, como a la presidenta la Junta, María Guardiola, que ha obligado a las tres organizaciones sindicales a establecer una serie de medidas de presión que darán a conocer la próxima semana.

CSIF, UGT y CCOO señalan, a través de una nota de prensa conjunta, que ya advirtieron en julio que, si la Administración autonómica no respondía a su reivindicación de partidas presupuestarias para equiparar los sueldos de los trabajadores de los tres ámbitos da Junta de Extremadura con los de la media del resto de CCAA del país, comenzarían movilizaciones a partir de este mes de septiembre.

Los tres sindicatos señalan que "no ha habido negociación real" para la equiparación salarial y recuerdan que, en la reunión del 22 de julio pasado, solicitada con carácter urgente a Elena Manzano, la consejera rechazó la posibilidad de firmar un acuerdo plurianual planteado por CSIF, UGT y CCOO para reducir las diferencias salariales con el resto de regiones, lamentan.

Ante esta situación, las organizaciones sindicales remitieron una carta a la presidenta, María Guardiola solicitando una reunión urgente para desbloquear el conflicto, pero por el momento no se las ha citado para tratar este asunto.

Mientras, señala que "continúa el agravio" de los empleados públicos de la Junta de Extremadura con respecto a los de otras CCAA del país, "con diferencias retributivas que superan de media el 20% con otras comunidades autónomas".

Por eso, y una vez que "agotadas todas las vías de diálogo posibles sin obtener fechas, cifras ni compromisos concretos", CSIF, UGT y CCOO sñealan que están cerrando el calendario de movilizaciones que se darán a conocer la próxima semana y a las que estarían llamadas los más de 55.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura.