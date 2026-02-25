CSIF, UGT, CCOO y USO reclaman al Ayuntamiento de Badajoz avances en la tramitación del Reglamento de Teletrabajo - EUROPA PRESS

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y USO han reclamado al Ayuntamiento de Badajoz una Mesa General Extraordinaria para avanzar en la tramitación del Reglamento de Teletrabajo, aprobado en Mesa General de Negociación el 27 de enero del pasado año, del que no saben "nada más" y que está pendiente de ser elevado a pleno.

Los cuatro sindicatos con representación en la Mesa de Negociación han explicado en este sentido que los trabajadores que pudieran estar interesados en acogerse a esta modalidad de trabajo no pueden hacerlo y que desconocen también cuáles serían los puestos susceptibles para ello según las funciones propias al tratarse de un trabajo que "tampoco está hecho".

En declaraciones a los medios, el delegado de CSIF, David de la Montaña, ha destacado la unión de los cuatro sindicatos para criticar al consistorio "la inactividad y la desidia" en cuanto al personal municipal y en concreto el teletrabajo, ante lo que ha recordado que el Decreto 20/29 de medidas contra el covid estableció en su disposición segunda el plazo de seis meses para adaptar la normativa del teletrabajo en las administraciones públicas, pero que el Ayuntamiento de Badajoz "sigue sin hacer nada".

A fecha de febrero de 2026, "aún no" se cuenta con un Reglamento de Teletrabajo y la única salida que les "han dejado" a los sindicatos es unirse y reclamar al ayuntamiento una Mesa General de Negociación, en la que se les informe cómo va este texto y qué tiempo les dan para su aprobación definitiva, tras lo que ha remarcado sobre la situación actual del reglamento que está aprobado en Mesa General de Negociación desde el 27 de enero del pasado año, por lo que llevan un año y un mes "sin saber nada más" y sin que se eleve a pleno.

A su vez, Belén Fernández, delegada de USO, ha criticado que mientras el Ayuntamiento de Badajoz "mantiene bloqueado" un reglamento ya negociado y aprobado en la Mesa General el 27 de enero de 2025, otros consistorios de Extremadura sí han avanzado y cuentan con una normativa reguladora del teletrabajo aprobada y publicada, entre los que se encuentran Jerez de los Caballeros, Puebla de la Calzada, Fuente del Maestre, Ribera del Fresno, Trujillo y Cáceres, además de la Junta y las dos diputaciones.

Ejemplos que "demuestran de manera clara que sí es posible aprobar reglamentos de teletrabajo en el ámbito local con seguridad jurídica, con negociación colectiva, como se ha hecho, y con normalidad institucional".

"No hablamos, por tanto, de una medida excepcional ni de una reclamación irrealizable, sino de una herramienta ya implantada en múltiples entidades locales de nuestra propia comunidad", ha resaltado, para recalcar que Badajoz es un municipio de gran población y, como tal, dispone de una estructura administrativa técnica y organizativa que "debería situarlo en una posición de referencia y no de retraso, como está actualmente".

