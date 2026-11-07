Cuatro enclaves extremeños se incorporan al listado mundial de patrimonio geológico

Enclaves extremeños se incorporan al listado mundial de patrimonio geológico de la IUGS - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los afloramiento de cloudina en Extremadura se han incorporado a la lista de Lugares de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS), destacada distinción científica en el ámbito de la geología.

En concreto, el reconocimiento ha sido para dos enclaves situados en el Geoparque Unesco de Villuercas-Ibores-Jara, situados en los municipios de Castañar de Ibor y Villar del Pedroso, y otros dos localizados en la Reserva de la Biosfera de La Siberia, según ha informado la Diputación de Cáceres en un comunicado.

El anuncio se ha oficializado en el marco de un evento especial organizado por la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico de la IUGS en Loule, dentro del Geoparque Unesco de Algarvensis en Portugal, en el que se han anunciado los THIRD 100, el centenar de nuevos sitios que se incorporan a la lista de lugares de interés geológico y que este año incluye tres enclaves españoles, entre los que se encuentran los afloramientos de cloudina en Extremadura.

Los Lugares de Patrimonio Geológico de la IUGS distinguen enclaves de relevancia científica excepcional para comprender la historia y la evolución de la Tierra. Se trata de un reconocimiento de alcance mundial, desarrollado en colaboración con la Unesco, que constituye para el patrimonio geológico un referente equiparable al que representa el Patrimonio Mundial para la cultura.

TESTIMONIO DE LOS PRIMEROS ANIMALES CON ESQUELETO

La importancia de los yacimientos extremeños reside en su valor para conocer uno de los momentos decisivos de la evolución de la vida. Contienen cloudina, uno de los primeros organismos animales capaces de desarrollar un esqueleto mineralizado. Data de aproximadamente 550 y 543 millones de euros, situándose en la parte final del periodo Ediacárico.

Los pequeños fósiles tubulares de este organismo permiten estudiar los primeros procesos de biomineralización animal y comprender mejor la aparición de los esqueletos, un acontecimiento fundamental en la historia evolutiva de la vida.

Además, los yacimientos extremeños presentan una singularidad excepcional: son los únicos registros conocidos de cloudina en Europa, lo que sitúa a Extremadura en una posición destacada dentro de la investigación paleontológica internacional.

UN RECONOCIMIENTO PARA VILLUERCAS-IBORES-JARA

La Diputación de Cáceres ha resaltado que, para el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la incorporación de los yacimientos de Castañar de Ibor y Villar del Pedroso supone un "importante respaldo internacional" a uno de sus valores científicos y educativos más destacados.

Ambos enclaves llevan siendo estudiados durante los últimos 25 años y constituyen una de las referencias del patrimonio paleontológico del geoparque. Su inclusión en el listado de la IUGS refuerza la proyección internacional del territorio como lugar de referencia para conocer y explicar los orígenes de los primeros esqueletos animales.

La diputación considera que esta distinción permitirá dar mayor visibilidad a las investigaciones desarrolladas en estos yacimientos y abrirá nuevas oportunidades de colaboración con universidades y centros científicos, así como para impulsar proyectos educativos, recursos de interpretación y propuestas de geoturismo científico.

Además, este reconocimiento contribuirá también a reforzar la labor del geoparque en materia de conservación, educación y divulgación del patrimonio geológico, acercando a la población y a los visitantes un episodio fundamental de la historia de la vida en la Tierra.