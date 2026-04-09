Cuatro escolares de Mérida alcanzan la final del concurso nacional de dibujo infantil de Aqualia

Entrega de premios del Concurso Nacional de Dibujo e Infantil de Aqualia, enfocado en el uso sostenible del agua - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro escolares de Mérida han resultado finalistas del Concurso Nacional de Dibujo Infantil de Aqualia por su concienciación medioambiental y el uso sostenible del agua: Julia Durán Martínez, Malvina Vandale Bondaruk y Jacobo Fernández Fernández, del CEIP Dion Casio, y María Galán del Rosario, del CEIP Federico García Lorca.

En concreto, los cuatro finalistas han recibido este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mérida un cuadro de su dibujo firmado por el alcalde de la localidad, una mochila con materiales de Aqualia y un cheque de 30 euros para material deportivo.

Unos premios que han sido entregados personalmente por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto con el gerente de Aqualia de la ciudad, Abel Haut, y la delegada de Medio Ambiente, Silvia Fernández.

El alcalde ha señalado que más de 9.300 escolares han participado en este certamen de los 18 países en los que opera la compañía a nivel mundial, y ha mostrado su orgullo de que "cuatro de los finalistas sean de Mérida", ya que contribuyen "a concienciar sobre la importancia del ciclo del agua y su consumo responsable en la sociedad".

Además, ha subrayado que "son muchos los jóvenes que se preocupan por el ciclo del agua, un bien fundamental y escaso que debemos seguir conservando y utilizar de forma responsable".

Finalmente, Osuna ha agradecido a la empresa Aqualia por organizar cada año el concurso a nivel nacional, así como al resto de ciudades participantes, que "tratan de mostrar a los alumnos la importancia del consumo del agua de una manera más eficiente".

El gerente de Aqualia de la ciudad, Abel Haut, ha explicado que los alumnos de 3º y 4º de Primaria de los municipios en los que la empresa presta sus servicios reciben un dossier con las normas a seguir para participar, así como el acceso a la plataforma para subir los dibujos en línea.

"La realización de los dibujos digitales es la mejor opción para reducir el uso del papel y, de este modo, contribuir al cuidado del planeta y del medio ambiente", ha subrayado Haut.

Además, ha señalado que actualmente el concurso se desarrolla en 18 países, con mayor presencia en España, Colombia y México. Asimismo, ha puesto en valor "el reconocimiento de los cuatro finalistas emeritenses": "Siempre hay un ganador o clasificado de Mérida, lo que refleja el nivel tan alto y destacado de la ciudad".

Por último, Haut ha felicitado a los premiados por su "gran trabajo" y ha hecho un llamamiento a las futuras generaciones para "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del agua en el planeta y en la vida, ya que vosotros seréis los principales responsables de cuidarla en el futuro".