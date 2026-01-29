Cuatro estaciones de aforo mantienen el aviso rojo en la cuenca del Guadiana

Presa de Los Canchales - CHG

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana superan el umbral de aviso hidrológico rojo y ocho presas se encuentran aliviando agua dadas las aportaciones recibidas en los últimos días y las previstas para los próximos.

Las estaciones en aviso rojo son CR2-08 Zújar en Guadamatilla, en el término municipal de El Viso (Córdoba); la CR2-21 Guadámez en Golondrón, en Guareña; la CR2-35 Lácara a.ab. Canchales, en La Garrovilla; y CR2-42 Albuera en Talavera, de la rivera de Los Limonetes, en el término municipal de Talavera la Real, según la información que facilita la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

De esta forma, se encuentran aliviando el azud de Lavadero, en el río Ruecas, que envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural por aliviadero sin compuertas; la Presa de Gargáligas; la de Cubilar; los Molinos (río Matachel); Proserpina (arroyo de las Pardillas); Villar del Rey (río Zapatón); Los Canchales (rivera de Lácara); y Horno Tejero (rivera de Lácara).

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

De acuerdo con los datos facilitados por la CHG, casi el 75 por ciento de las aportaciones totales a los embalses que gestiona en este año hidrológico se han producido en los últimos nueve días, de tal forma que solo este pasado miércoles recogieron 112 hm3.

La sucesión de borrascas registrada en las últimas semanas ha tenido un efecto hidrológico "muy relevante" en la cuenca del Guadiana, provocando un "notable incremento" de caudal en ríos y arroyos, así como "importantes" aportaciones a los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Entre las aportaciones más significativas entre el 20 y el 29 de enero destacan los 196 hm3 recibidos en el embalse de La Serena; los 86,8 hm3 en Cijara y los 25,7 hm3 en el embalse de Villar del Rey. Este dato equivale a casi el doble del consumo anual de la ciudad de Badajoz, subraya CHG.

En lo que va de año hidrológico, las aportaciones totales a los embalses gestionados por la CHG ascienden a 659,2 hm3. De ese volumen, 483 hm3 se han registrado en los últimos nueve días, y más de 112 hm3 corresponden únicamente al día de ayer.