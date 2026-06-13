Cuatro medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Plasencia

Incendio forestal en Plasencia (Cáceres), a 13 de junio de 2026. - PLAN INFOEX

PLASENCIA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

Dos helicópteros y dos hidroaviones trabajan este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado cerca de Plasencia (Cáceres).

Hay desplegados equipos tanto del Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) así como de la Diputación de Cáceres.

Así, además de los medios aéreos, en el lugar también están trabajando dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.