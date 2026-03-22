Cuatro municipios extremeños compiten por ser el líder regional en sostenibilidad en el reto 'El Pulso del Vidrio'

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MÉRIDA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coria, Miajadas, Villafranca de los Barros y Zafra compiten desde esta semana en el reto 'El Pulso del Vidrio', impulsado por Ecovidrio, por liderar el ranking extremeño de sostenibilidad.

La iniciativa busca fomentar el reciclaje de envases de vidrio y reforzar el compromiso ciudadano con la sostenibilidad. Las cuatro ciudades competirán durante los próximos seis meses en varias pruebas que implicarán la colaboración de vecinos, hosteleros, centros educativos y servicios municipales.

La primera prueba lleva por título 'Horeca Digital' y ya ha comenzado este pasado lunes, 16 de marzo. Se extenderá hasta el 14 de abril y consiste en que los municipios movilicen a diez establecimientos (bares, restaurantes) para que suban una foto reciclando vidrio con la etiqueta de la campaña, según la web del reto.

La segunda prueba se llevará a cabo entre el 15 de abril y el 14 de mayo. Bajo el título de 'Apoyo Interlocal', las localidades deberán conseguir el respaldo digital de al menos cinco localidades vecinas.

Por su parte, el tercer reto consistirá en conseguir que un colegio realice un mural o una pancarta en apoyo al reto. En este caso, los plazos van del 15 de mayo al 14 de junio.

Del 15 de junio al 14 de julio, los municipios tendrán la "implicación directa" de los operarios municipales, mientras que del 15 de julio al 14 de agosto se deberá ejecutar una intervención física significativa sobre el vidrio en un punto emblemático del municipio.

El último reto, del 15 al 14 de septiembre, consistirá en lanzar mensajes institucionales oficiales de cierre y lograr interacción "masiva" de la ciudadanía.