Cuatro personas afectadas de carácter leve en un incendio en una vivienda de Casar de Cáceres

CÁCERES, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, de entre 39 y 62 años de edad, han recibido atención sanitaria tras el incendio declarado este miércoles, 20 de mayo, en una vivienda unifamiliar de Casar de Cáceres.

Una llamada al 112 de Extremadura sobre las 14,05 horas ha alertado sobre el fuego en un domicilio de la calle Vera, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencias.

Los afectados son una mujer de 69 años de edad, que ha sido atendida por salpicaduras en una mano y el antebrazo, así como por intoxicación de monóxido de carbono, al igual que las otras tres personas, otra mujer de 62 años y dos hombres de 38 y 50 años, respectivamente. Todos ellos han recibido el alta en el Centro de Salud de la localidad, hasta donde han sido trasladado para ser atendidos.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del Parque de Bomberos de Cáceres del servicio provincial de la diputación, así como efectivos de la Policía Local y un equipo sanitario del Servicio Extremeño de Salud.