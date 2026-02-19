La cuenca del Tajo alcanza el 83% de volumen embalsado tras el episodio de borrascas de los últimos 20 días

Presa de Rosarito - CHT

CÁCERES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca del Tajo alcanza el 83 por ciento de volumen embalsado (con 9.178,59 hectómetros cúbicos almacenados) tras el episodio de borrascas que ha afectado al país en los últimos 20 días.

Mientras, al inicio del evento la cuenca almacenaba un total de 6.851,52 hectómetros cúbicos, lo que supone un 62 por ciento del volumen total.

Así, con las lluvias registradas durante los 20 días que ha durado el episodio, el volumen de la cuenca se aproxima al máximo histórico del 86 por ciento, registrado en los episodios de avenidas que tuvieron lugar en marzo del año pasado.

De este modo lo indica la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que reduce de forma progresiva los avisos hidrológicos activos en la cuenca y da por finalizado el episodio de avenidas ocasionadas por la evolución de una cadena de borrascas que comenzó el día 25 de enero de 2026 con la borrasca Joseph y finalizó el día 13 de febrero de 2026 tras el paso de la borrasca Oriana.

Las borrascas intermedias fueron denominadas Kristin, Leonardo, Marta y Nils, recuerda en nota de prensa la CHT, que añade que las lluvias registradas no fueron, en general, de gran intensidad, pero sí continuadas en el tiempo durante al menos tres semanas.

Con ello, las respuestas en los cauces y los caudales de entrada a los embalses han propiciado que hayan sido necesarias maniobras de desembalses simultáneas y planificadas en varias de las subcuencas del Tajo.

(((Más información en Europa Press)))