El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE deja un premio de 1.500.000 euros en Badajoz en el sorteo del sábado

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ha repartido un premio de 1.500.000 euros en Badajoz en el sorteo celebrado el sábado, 31 de enero.

El vendedor de la ONCE Bruno Miguel Andrade ha sido quien ha llevado la suerte a la ciudad con la venta del cupón premiado con 360.000 euros el primer año, más 5.000 euros al mes durante 19 años, lo que suma un total de 1.500.000 euros.

Bruno Miguel Andrade es agente vendedor desde 2024 y realiza su ruta de venta por la zona centro de Badajoz, donde desarrolla su actividad, ha informado la ONCE en nota de prensa.