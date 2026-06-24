David Dóniga asume la Alcaldía de Plasencia con un mensaje de continuidad y unidad para liderar el norte de Extremadura

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, tras tomar posesión del cargo, acompañado por el vicepresidente de la Junta y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y su predecesor, Fernando Pizarro. - JUNTA DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha tomado posesión del cargo este miércoles, 24 de junio, en un pleno extraordinario en el que, tras recibir el bastón de mando del ayuntamiento de manos de su predecesor, Fernando Pizarro, ha ofrecido un discurso de continuidad en el que ha apelado a la unidad de los placentinos para hacer frente a los retos de futuro de la ciudad.

Como estaba previsto, ha sido elegido con una amplia mayoría gracias a los votos de su grupo municipal, el PP, mientras que los concejales socialistas han votado a su candidato, Alfredo Moreno, y la concejala de Unidas Podemos, Mavi Mata, a sí misma. El concejal de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña, no ha presentado sus candidatura a la votación.

La toma de posesión de Dóniga, que lleva ocupando diferentes puestos en el equipo de Gobierno municipal los últimos 14 años, ha tenido lugar en el ayuntamiento placentino, con la presencia, entre otros representantes públicos, del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, o el alcalde de Cáceres, el también 'popular', Rafael Mateos, así como el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, y el exalcalde y director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro.

Dóniga, el sexto alcalde de la ciudad en democracia, ha jurado por su "conciencia y honor, cumplir fielmente con el cargo de las obligaciones de alcalde, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", tras lo cual ha dedicado unas palabras a los asistentes que han comenzado con una cita con la que Jesús Sánchez Adalid describe a Plasencia en 'El alma de la ciudad': "Un lugar fuerte, un sueño de piedra levantado para agradar a Dios y a los hombres".

El primer edil ha confesado tomar el mando del ayuntamiento "con emoción, humildad y un profundo sentido de la responsabilidad", así como con un "inmenso respeto" por la tarea que inicia, que supone además "un compromiso con más de 40.000 vecinos que esperan trabajo, cercanía y soluciones".

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