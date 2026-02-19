Una decena de enclaves de arte rupestre extremeños cuentan con balizas informativas para facilitar su visita

Archivo - Pinturas rupestres en Monfragüe en una imagen de archivo - JUNTA - Archivo

MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una decena de enclaves de arte rupestre extremeños han recibido este jueves las balizas del proyecto ART Points, lo que contribuirá a facilitar su visita y conocimiento.

En concreto, los puntos se encuentran en Casar de Palomero; Caminomorisco; Nuñomoral; Pinofranqueado; Cueva Chiquita, en Cañamero, Abrigo de la Calderita, en La Zarza; Puerto Roque. Las Casiñas Bajas, en Valencia de Alcántara; Valle de las Águilas, en Cabeza del Buey; Monfragüe - Serradilla y Peña del Águila, en Magacela.

El proyecto ART Points dota de audioguías a diferentes enclaves rupestres sin este servicio. La iniciativa se apoya en un portal web, en una app y en unas balizas que portan los códigos QR y el sistema NFC que permiten al turista o persona interesada el acceso a la información y los recursos multimedia de audioguía.

Las balizas se encuentran colocadas en los enclaves y permiten acceder a la ficha de cada punto señalizado, visualizar vídeos y recreaciones gráficas, facilitar la interpretación y disfrutar de información de calidad accesible a todas las personas.

ART Points ha sido implementado en 53 enclaves de 50 municipios de España y se espera que pueda ser extendido a nuevos sitios de arte rupestre.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha participado en el acto de entrega de las balizas a los responsables municipales de la decena de municipios que se dotarán las mismas y que identificarán "recursos extraordinarios" relacionados con el arte prehistórico.

En Europa más de 1.200.000 personas se mueven en este turismo, por lo que la consejera ha considerado que es una "oportunidad" para la región, que cuenta con "auténticos museos al aire libre" y recursos "únicos e irrepetibles".

En el caso de Extremadura, que es la comunidad que cuenta con más arte rupestre localizado y documentado de España, tiene más de un millar de localizaciones, por lo que la consejera ha destacado las posibilidades de "seguir creciendo" en este sentido.

Además, ha puesto en valor Bazaga que la Dirección General de Patrimonio de la Junta viene trabajando en la investigación y la divulgación de este tipo de arte y está configurando un curso de formación para los guías sobre arte prehistórico.

La consejera en funciones también ha abogado por buscar un "equilibrio" entre "guardar" y "salvaguardar" el patrimonio y dar difusión al mismo para que se pueda disfrutar e investigar.

(Más información en Europa Press)