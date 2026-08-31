Declarado un incendio forestal en Carmonita (Badajoz) y estabilizado otro surgido en Valverde de Mérida

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diferentes medios del Plan Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado este lunes, 31 de agosto, en Carmonita (Badajoz).

En concreto, en las labores contra el fuego trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un agente del medio natural.

Además, según informa el Plan Infoex, también ha sido ya estabilizado (sin frentes activos que lo hagan avanzar) otro incendio forestal declarado también este lunes, día 31, en Valverde de Mérida (Badajoz).

En este caso, además a las 18,20 horas ha sido desactivado el nivel 1 de peligro que había sido declarado en el citado incendio en Valverde de Mérida (por afección a carreteras o bienes no forestales), y en el que en todo caso continúan trabajando medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en las labores de extinción trabajan una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del Medio natural, hasta un total de seis intervinientes.