Declarado un incendio forestal en Tornavacas alejado de poblaciones y que afecta a vegetación de alta montaña

Incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal que afecta a vegetación de alta montaña y está alejado de poblaciones ha sido declarado esta tarde en Tornavacas (Cáceres).

Trabajan en su extinción medios del Plan Infoex y de la Junta de Castilla y León.

En concreto, realizan labores en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres, un helicóptero, y un agente del Medio Natural, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.