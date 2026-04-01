Declarado un incendio forestal en Tornavacas alejado de poblaciones y que afecta a vegetación de alta montaña

Incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres)
Incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 19:53
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   CÁCERES, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio forestal que afecta a vegetación de alta montaña y está alejado de poblaciones ha sido declarado esta tarde en Tornavacas (Cáceres).

   Trabajan en su extinción medios del Plan Infoex y de la Junta de Castilla y León.

   En concreto, realizan labores en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres, un helicóptero, y un agente del Medio Natural, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

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