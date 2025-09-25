Declarado el nivel 1 por un incendio próximo a carreteras en Plasencia

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Plasencia (Cáceres) debido a la proximidad a carreteras.

En la zona trabajan un total de 22 intervinientes, entre los que se encuentran tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas, entre los que participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos helicópteros, tres aviones, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.