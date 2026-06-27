Decretada prisión provisional para el autor de un apuñalamiento registrado esta semana en Olivenza

OLIVENZA (BADAJOZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instancia de Olivenza ha decretado prisión provisional sin fianza el autor de un apuñalamiento que se ha producido esta semana en Olivenza.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, en torno a las 21,45 horas, cuando se produjo una discusión familiar en el ámbito familiar que derivó en una agresión con arma blanca.

Como consecuencia de la riña, una persona resultó herida con carácter grave y se procedió a la detención de un hombre como presunto autor de los hechos.

Finalmente, este pasado viernes, el juzgado de instrucción tomaba la decisión del ingreso en prisión del detenido.