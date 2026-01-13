Decretada prisión provisional para el detenido acusado de matar a un hombre con arma blanca en Cerro de Reyes de Badajoz

BADAJOZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido acusado de matar con un cuchillo a un hombre en el barrio de Cerro de Reyes en Badajoz el pasado domingo, día 11.

El tribunal ha abierto diligencias por un presunto delito de homicidio, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que añade que la instrucción sigue abierta.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este martes, día 13, y tras su declaración ha sido decretada su ingreso en prisión.