La Delegación del Gobierno confirma el asesinato por presunta Violencia de Género de una mujer de 78 años en Badajoz

MÉRIDA/BADAJOZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado el asesinato por presunta Violencia de Género de una mujer de 78 años, fallecida este pasado lunes en el Hospital Universitario de Badajoz a causa de las lesiones sufridas este pasado viernes.

A través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, Quintana ha mostrado asimismo su repulsa a este tipo de actos y ha vuelto a insistir en la necesidad de la "colaboración de los entornos de la víctima" en la lucha contra esta lacra.

El presunto autor del asesinato machista, su marido, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1 por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su mujer.

El detenido fue puesto a disposición judicial este pasado viernes, 9 de enero, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer.

En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia acordó, una vez prestada declaración, como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio, según señala el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

Posteriormente, este pasado lunes, 12 de enero, el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada, tras lo que fue dada de alta pero tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital en donde falleció este pasado lunes.