La Delegación del Gobierno reconoce el compromiso por la igualdad de Blanca Martín y de Magdalena Moriche

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha entregado este jueves, día 5, los galardones 'Mujeres que rompen', que en esta ocasión han distinguido a la expresidenta de la Asamblea de Extremadura Blanca Martín, por su compromiso por la igualdad institucional, y a la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Magdalena Moriche, por su compromiso por la inclusión de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.

Enmarcado en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo, esta entrega tiene como objetivo reconocer a mujeres extremeñas que destacan por romper estereotipos de género y contribuir al avance de la igualdad. Así, durante la misma el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha reivindicado el compromiso institucional con la igualdad entre mujeres y hombres.

"El feminismo y la lucha por la igualdad no es una moda; es una causa histórica de justicia social", ha señalado, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Blanca Martín, que ha recibido el premio de manos del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha sido presidenta de la Asamblea de Extremadura entre 2015-2026 y la segunda mujer en ocupar este cargo, y ha sido reconocida por su impulso a iniciativas como el primer Plan de Igualdad de la Cámara y su compromiso público con la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. Así, se reconoce su compromiso con la igualdad institucional y la contribución al liderazgo femenino.

Martín, que ha reconocido que es un "honor" recibir este reconocimiento y además hacerlo junto a Moriche, ha puesto el acento en que se viven tiempos "complicados" y "convulsos" que tilda de "prebélicos o bélicos", y en que cada vez que hay un "gran" conflicto en el mundo quien más lo sufren son las mujeres, así como que "cuando se ataca un país en nombre de la libertad de mujeres que han estado sometidas a toda la falta de libertad con un velo o sin poder expresar lo que piensan" y el "atacante" dice que lo hace en nombre de esa libertad "nos está mintiendo".

Y es que, ha aseverado, las mismas mujeres por las cuales "se interviene" Irán son las que el sábado morían en las escuelas de dicho país, de manera tal que se ha mostrado "defensora de la paz" y ha afirmado que la seguirá defendiendo desde dónde esté, ya sea la política u otro ámbito, y "sobre todo" a las mujeres de todo el mundo, porque niñas y mujeres están sufriendo en la Franja de Gaza, o están siendo expulsadas con sus hijos e hijas del país que "parece que es el adalid de la democracia" por "no ser de pura sangre norteamericana" o de EEUU.

Por todas esas mujeres, ha destacado, tienen que seguir levantando la voz en todos los ámbitos en los que están, como la política, la sociedad o en cada lugar en el que están "porque la Justicia con nosotras no suele ser muy justa", de ahí que haya reivindicado ese lucha y reconocimiento que cree que no es suyo sino "compartido y con partido", porque defiende la mujer, la igualdad y la democracia por la formación política a la que pertenece, donde tuvo la oportunidad de compartir parte de su vida política con Ibarra, que le enseñó a "romper cristales".

"Lo vamos a seguir haciendo Juan Carlos por esta región", afirma, junto con que sin las compañeras de las que ha estado rodeada y si no hubiesen apoyado la decisión que se tomó en su partido para ser candidata a presidir la Asamblea no lo hubiese sido, de modo que todo lo que lo que es se lo debe a ellas y al PSOE. También reconoce que le falta una persona que representa esa "ala", en alusión al trofeo y a Guillermo Fernández Vara, que "siempre" se las ha dado para reivindicar, hablar con libertad de lo que se representa y defender la comunidad "con uñas y garras".

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha entregado su correspondiente galardón a Magdalena Moriche, fundadora de Aexpainba y de la fundación que lleva su nombre, quien ha sido distinguida por su trayectoria en favor de la inclusión de personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera, contribuyendo a visibilizar y dignificar a este colectivo, con lo que se pone en valor su compromiso con la inclusión.

Moriche ha dado las gracias por su designación para recibir este reconocimiento, algo que hace con "enorme" gratitud y con la responsabilidad que supone representar una historia que no es solo la suya. Tras felicitar a Blanca Martín por este "merecido" reconocimiento, ha expuesto que está en este acto como madre y como mujer y que aunque a lo largo de su vida ha asumido muchos roles, el primero es su mejor título, el más importante y el que le ha dado sentido y fuerza a cada paso que ha dado.

"La frase 'Mujeres que rompen' no es solo un lema, es el guion de mi vida. Comenzó hace 34 años el día que mis hijos fueron diagnosticados con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. Ese día cambió mi mundo, pero también despertó en mi una determinación que no sabía que tenía", ha ensalzado, a la par que considera que este reconocimiento no es solo suyo, sino de todas las madres y mujeres que "cada día rompen obstáculos invisibles para que la sociedad sea más inclusiva y más humana".

Asimismo, se ha referido al momento en el que empezó "una lucha constante" en algo "tan básico" como el derecho a una educación con calidad, con un itinerario "claro y adaptado a sus capacidades", y que eso era lo que esperaban encontrar, pero la realidad fue "muy distinta" y cada curso se encontraban con la vulneración de derechos o apoyos insuficientes.

Tras entender que el problema no solo era educativo y dado que la sociedad tampoco estaba siendo inclusiva, comprendió que no podía quedarse "quieta" y que quiso hacer algo por sus hijos, por su presente y su futuro, y crear una estructura específica para personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y una institución con servicios que aborden todas las esferas vitales de su vida.

