El delegado del Gobierno pide a los municipios que sufran robos en iglesias que denuncien los hechos "inmediatamente"

Visita del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al Salón del Ovino de Castuera (Badajoz), a 6 de septiembre de 2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

CASTUERA (BADAJOZ), 6 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado tres denuncias por robos de joyas a vírgenes en iglesias de Jerez de los Caballeros, Barcarrota y Valle de Santa Ana, aunque ha pedido a las localidades que sufran este tipo de delitos que denuncien los hechos "inmediatamente".

Durante su visita este domingo al Salón del Ovino de Castuera, Quintana ha informado de que la Guardia Civil ya está analizando lo ocurrido en las iglesias de las tres localidades, pero que la investigación está todavía en fase preeliminar y que, en algunos casos, está siendo difícil encontrar indicios puesto que el robo se ha producido "hace varias semanas".

"La Guardia Civil está tratando de investigarlo, pero lo que pediría es que, cuando se produzca un robo, lo denuncien inmediatamente. A veces, hemos recibido la información de algunos de estos robos por parte de los medios de comunicación antes de presentar la denuncia. Lo primero que tenemos que pedir es la máxima colaboración y que cuando un robo se produzca nos lo comuniquen y presenten la denuncia automáticamente", ha trasladado Quintana en declaraciones a los medios.

El delegado del Gobierno también se ha puesto en contacto con el Arzobispado de Badajoz-Mérida, que ha dado la orden a todos los curas de la diócesis de que "extremen la vigilancia" en sus parroquias.

SALÓN DEL OVINO

Quintana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Salón del Ovino, una feria ganadera que es una de las "referencias" para el sector, puesto que permite conectar tanto a productores, como cooperativas y a la propia administración.

El delegado del Gobierno ha señalado que el sector afronta el reto de la falta de relevo generacional, al tiempo que ha trasladado una petición desde las administraciones como sería conseguir una "mayor coordinación" entre los productores y más compromiso en las organizaciones profesionales, que actualmente son cooperativas.

A renglón seguido, Quintana ha resaltado que la "mejor defensa" del sector es precisamente estar agrupados en cooperativas, trasladando un mensaje de que "estar juntos" significa "llegar mucho más lejos".