Denunciado un interno del 'Marcelo Nessi' de Badajoz tras agredir a un vigilante del centro

BADAJOZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años, interno en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Marcelo Nessi' de Badajoz, ha sido denunciado tras agredir a un vigilante del propio centro, que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz por contusiones en la cara.

La denuncia ha sido registrada por el vigilante ante la Policía Nacional, según han confirmado fuentes del propio instituto armado a Europa Press.

El diario 'HOY', que ha adelantado la noticia, ha señalado que los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el joven debía terminar una videollamada que estaba realizando. Una educadora le solicitó que finalizara pero, ante su negativa, un vigilante del centro reiteró la petición, sin éxito.

Acto seguido, el joven habría cargado contra el vigilante, arremetiéndole puñetazos en la cara, que continuaron hasta la llegada de otros miembros del equipo de seguridad del centro, quienes lograron reducir al interno.

El vigilante fue trasladado al hospital y ya ha interpuesto la denuncia contra el joven.