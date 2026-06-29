Desactivado el nivel 1 en el incendio de Castuera (Badajoz), que ha afectado a casi 200 hectáreas de monte

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CASTUERA (BADAJOZ), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Castuera (Badajoz), que ha afectado a casi 200 hectáreas de monte.

Dicho incendio está estabilizado y tiene una evolución favorable, ya que no tiene frentes activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Plan Infoex.

En las labores de extinción han participado medios del Plan Infoex y bomberos de la Diputación de Badajoz. Entre otros efectivos han intervenido 10 unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural, tres técnicos de extinción y tres maquinarias pesadas.