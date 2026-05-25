Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal en Novelda (Badajoz)

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha desactivado a las 15,35 horas de este lunes, día 25, el nivel 1 de peligro por el incendio forestal declarado en Novelda (Badajoz).

Cabe señalar que se han movilizado para trabajar en la extinción de este incendio dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo y una maquinaria pesada.

También han trabajado en la zona dos agentes del medio natural y un técnico de extinción.