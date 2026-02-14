Desactivado el Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura tras mejorar la situación del viento en la región

Archivo - Una persona camina con un paraguas. Imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, tras mejorar la situación del viento en la región.

Así lo ha confirmado en la tarde de este sábado el Centro 112 Extremadura en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el cual alegan que la referida desactivación responde a la desaparición de las causas que motivaron su activación.

Cabe recordar que ha sido en la mañana de este sábado cuando ha sido activada la situación operativa 1 del referido plan por fuertes vientos en toda la comunidad.

Tanto es así que entre las 8,00 y las 18,00 horas el norte de la provincia de Cáceres ha permanecido en alerta naranja por fuertes vientos, así como las zonas de Villuercas y Montánchez lo han hecho en nivel amarillo por ese mismo motivo.