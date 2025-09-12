Desalojan una residencia de mayores de Arroyo de San Serván (Badajoz) por un incendio en las calderas

Archivo - Camiones del consorcio provincial de bomberos de la Diputación de Badajoz en el parque de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la residencia de mayores Nuestra Señora de Perales de la localidad pacense de Arroyo de San Serván fueron desalojados la noche de este pasado jueves debido a un incendio en las calderas exteriores y el depósito de gasóil que fue sofocado sin causar heridos por efectivos del parque de bomberos de Mérida.

Sobre las 22,30 horas comenzaron ha recibirse numerosas llamadas al Centro 112 de Extremadura alertando del incendio en las calderas exteriores de las instalaciones.

La actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Badajoz evitó que las llamas se propagaran a las instalaciones interiores, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

No obstante, y debido al riesgo, los residentes fueron desalojados temporalmente hasta que los bomberos, una vez extinguidas las llamas, comprobaron que no había afección por humos y que la habitabilidad de las instalaciones era la correcta.

Asimismo, cabe destacar que no se han registrado daños personales y que los residentes, una vez finalizada la emergencia, fueron realojados en las instalaciones con normalidad.