Desarrollan en Extremadura un nuevo majano artificial para favorecer la cría del conejo silvestre

Majano artificial desarrollado en Extremadura para favorecer la cría de conejos silvestres. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) ha participado como organismo de investigación en el proyecto Majano, promovido por el Grupo Ecohábitat Ibérico y financiado por el Plan Fedexcaza de Ayudas a la Investigación Cientifíco-Técnica y de Innovación.

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar y validar nuevas infraestructuras para favorecer la cría del conejo silvestre en campo, contribuyendo así a la conservación de ecosistemas mediterráneos de "alto valor ecológico", según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Este desarrollo se ha producido como respuesta al "acusado descenso" de las poblaciones de conejo silvestre en Extremadura registrado en las últimas décadas debido a enfermedades, pérdida de hábitat y fragmentación del territorio. Esta situación, expone el Ejecutivo autonómico, afecta directamente al equilibrio de los ecosistemas mediterráneos, ya que el conejo constituye una especie clave en la cadena trófica y es la principal presa de especies protegidas como el lince ibérico o el águila imperial.

De esta forma, la iniciativa planteó el diseño de un nuevo modelo de majano o vivar artificial basado en criterios científicos y técnicos que permitiera mejorar la reproducción, refugio y asentamiento de las poblaciones de conejo en el medio natural.

"A diferencia de las soluciones actualmente disponibles, el nuevo prototipo aplica criterios de ecodiseño y economía circular, buscando la innovación y combinando la eficacia biológica, la sostenibilidad ambiental, la facilidad de instalación y la viabilidad económica. El proyecto pretende generar soluciones fácilmente replicables por administraciones públicas, gestores cinegéticos, propietarios rurales y organizaciones de conservación de la naturaleza", ha explicado el gobierno autonómico.

Dentro del consorcio de trabajo, Intromac -dependiente de la Junta de Extremadira- desempeña un papel "fundamental" en la investigación y desarrollo de los nuevos materiales sostenibles para la fabricación de los majanos. En concreto, ha aportado su conocimiento y experiencia sobre el diseño, estudio y caracterización de dosificaciones basadas en cementos, cales, arcillas y materiales procedentes de residuos industriales valorizados para emplearse en la fabricación de los nuevos majanos, así como también sobre el uso de la diatomea en las dosificaciones como potente insecticida físico (contra pulgas, garrapatas y ácaros).

Además, el Intromac desarrolla asesoramiento técnico durante la fabricación de prototipos y la monitorización 'in situ' de parámetros ambientales (temperatura y humedad) en condiciones reales de uso.

El proyecto ha obtenido unos "buenos resultados" durante las pruebas realizadas sobre el terreno, encontrando "buena aceptación" por parte de los conejos, que han utiliazdo estas estructuras para refugiarse y criar.

Una vez superada la fase de validación técnica y económica del proyecto, se ha procedido a proteger los resultados de la investigación en la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte del Grupo Ecohabitat Ibérico y la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), lo que permitirá en breve la comercialización de este nuevo majano artificial.