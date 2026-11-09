Descienden un 9,2 % los accidentes de tráfico con víctimas en las carreteras de la Junta en 2025

Reunión del Observatorio Regional para la Seguridad Vial celebrado este lunes en Mérida. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad con víctimas en la red autonómica de carreteras de Extremadura descendió un 9,2 por ciento durante 2025 hasta situarse en 238 accidentes, 24 menos que el año anterior y la cifra más baja de la última década, excluido el periodo excepcional de la pandemia.

Esta cifra se produce en un contexto de incremento de la movilidad registrado en las carreteras extremeñas, que se ha traducido asimismo un aumento de los siniestros viales, hasta un total de 1.674, la cifra más elevada de la serie histórica reciente.

Estos datos se han dado a conocer con motivo de la reunión el Observatorio Regional para la Seguridad Vial, que ha presidido el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, quien ha destacado que estos resultados "demuestran que las carreteras extremeñas son hoy más seguras, incluso en un contexto de mayor tráfico y desplazamientos".

La accidentalidad más grave también registró una evolución positiva. Durante 2025 se produjeron 13 accidentes mortales en los que fallecieron 14 personas, mientras que los siniestros graves y mortales descendieron hasta 38, dos menos que en 2024. Además, se registraron 34 heridos graves y 324 heridos leves.

Por provincias, la red autonómica contabilizó 149 accidentes con víctimas en la provincia de Badajoz y 89 en la de Cáceres.

Durante la reunión del observatorio se ha constatado igualmente la mejora de los indicadores de riesgo, peligrosidad y mortalidad, así como el aumento de los días transcurridos entre accidentes con víctimas y entre siniestros graves o mortales, un dato que refleja una menor frecuencia de los accidentes más severos.

El consejero ha señalado que "la mejora de la seguridad vial es el resultado de una estrategia sostenida que combina inversión en conservación y seguridad de las carreteras, análisis de datos y acciones de prevención y concienciación".

88 MILLONES DE INVERSIÓN

En concreto, en respuesta a los periodistas en declaraciones antes de la reunión, ha señalado que, tal y como informó la secretaría general en la comparecencia en la Asamblea para dar cuenta de las cifras recogidas en los presupuestos de 2027, las inversiones en materia de mantenimiento conservación y mejora de las carreteras ascienden a 88 millones de euros.

La mitad, aproximadamente 44 millones de euros, corresponden a actuaciones de conservación ordinaria y los otros 44 son consecuencias de actuaciones de reparación por los daños ocasionados por las sucesivas borrascas del pasado invierno.

Por otro lado, los accidentes con motocicletas representan el 75,9 por ciento de los siniestros con usuarios vulnerables implicados, aunque durante 2025 no se registró ningún fallecimiento entre motoristas, ciclistas, peatones o usuarios de vehículos de movilidad personal.

Asimismo, los accidentes con animales continúan siendo uno de los "principales retos" para la seguridad vial en determinadas carreteras de la región, con 849 siniestros registrados durante el pasado año.

Además de la Junta de Extremadura, en la reunión han participado representantes de la Demarcación de Carreteras, diputaciones provinciales, Universidad, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fiscalía de Seguridad Vial de Extremadura, entre otras entidades.

Junto al consejero, ha asistido el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio. También ha estado presente el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano.