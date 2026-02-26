Destapado un fraude por empadronamientos irregulares de extranjeros en una vivienda social de El Gordo

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil - POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto de Peraleda del Mata y al Equipo Roca de Navalmoral de la Mata, junto con agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional de Cáceres, han llevado a cabo una actuación conjunta que ha permitido detectar un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de ciudadanos extranjeros en la localidad de El Gordo (Cáceres).

Los hechos tienen su origen en el empadronamiento de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de esta localidad cacereña. Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen marroquí y cinco de origen egipcio, país este con el que la localidad no mantiene vínculo alguno, circunstancia que llamó la atención de las autoridades al tratarse de un número elevado de inscripciones en un municipio pequeño.

Ante estos indicios, agentes de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata, en cuya demarcación se encuentra la localidad de El Gordo, junto con el Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata, iniciaron gestiones encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido dichos empadronamientos.

Las investigaciones permitieron comprobar que las personas inscritas no residían realmente en la localidad, ni habían hecho uso de la vivienda en la que constaban empadronadas, desconociéndose incluso su presencia habitual en el municipio.

De este modo, se concluyó que los empadronamientos se habían realizado en fraude de ley, al no constituir la vivienda el domicilio real de los ciudadanos extranjeros inscritos, ha informado la Guardia Civil y la Policía Nacional en una nota de prensa conjunta.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres que, a la vista de las pruebas aportadas, procedió a la incoación de diez expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Una vez tramitados los expedientes ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, esta resolvió imponer diez sanciones administrativas, cada una de 1.000 euros, por lo que el titular de la vivienda se enfrenta a una multa total de 10.000 euros, al haber consentido como titular de la vivienda la inscripción de personas extranjeras sin que esta constituyera su domicilio real, y estando además destinada dicha vivienda, de forma exclusiva, a su residencia, por tener la condición de vivienda social.

El supuesto autor de los hechos es un varón de nacionalidad española, al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos de distinta naturaleza.

Desde la Guardia Civil y Policía Nacional se recuerda que los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros suelen tener como finalidad cumplir de manera ilícita un requisito administrativo para regularizar situaciones en fraude de ley o bien para la obtención indebida de prestaciones o ayudas sociales.

Este tipo de conductas puede conllevar sanciones administrativas de hasta 10.000 euros y, en determinados supuestos, incluso responsabilidad penal.