Detenida una mujer en Don Benito por agresión física a una médico del SES durante una asistencia en domicilio

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena han detenido el pasado día 8 de enero a una mujer por un presunto delito de atentado a una médico del SES.

Según los datos de la investigación, la supuesta autora de la agresión recibió asistencia sanitaria, para un familiar, la noche del pasado día 4 de enero, vía telefónica desde el Centro de Asistencia Médica de Villanueva de la Serena.

No quedando conforme con esa valoración volvió a requerir asistencia facultativa, por lo que el facultativo médico y el resto del equipo médico de urgencias decidieron acudir a la vivienda.

Una vez en el domicilio, y bajo "continuas amenazas e insultos" por parte de la reclamante, asistieron al paciente, acabando golpeando a la médico por la espalda, una vez había finalizado su intervención médica, señala en nota de prensa la Policía Nacional.

Una vez la víctima fue asistida por la agresión en el Servicio de Urgencias, presentó la correspondiente denuncia policial, y la Brigada de Policia Judicial de Don Benito detuvo el pasado 8 de enero a la supuesta responsable de la agresión, una mujer de 53 años de edad, por un presunto delito de atentado a personal sanitario.

Significar que el delito de atentado a funcionario sanitario podría conllevar una condena de entre seis meses y tres años de pena de prisión.