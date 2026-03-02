Detenida una mujer por hurto a una familiar de 18.000 euros en joyas en una casa en la que trabajaba en Almendralejo

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Almendralejo han detenido el pasado 16 de febrero a una mujer de 51 años por su presunta autoría de varios delitos de hurto de joyas valoradas en más de 18.000 euros a una familiar en una vivienda en la que trabajaba como empleada del hogar.

Los hechos fueron denunciados en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Almendralejo, donde la víctima relataba que una empleada suya del hogar se había aprovechado de la confianza que depositaban en ella, para así sustraer joyas valoradas en más de 18.000 euros.

De la investigación se hizo cargo el grupo operativo local de Almendralejo, que averiguó que la supuesta autora robaba las joyas para posteriormente venderlas en distintas casas de compro-oro, tanto en dicha localidad como también en Badajoz.

Los intervinientes tuvieron que actuar rápidamente, procurando recuperar el máximo número posible de las joyas, ya que se llevaban empeñando desde hacía meses, logrando recuperar las más valiosas.

La detenida es un mujer de 51 años de edad, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.