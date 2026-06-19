Detenidas en Almería tres personas implicadas en la muerte de un feriante en Villanueva de la Serena en 2025

Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido el pasado lunes, día 15, en la provincia de Almería, a tres personas implicadas en el homicidio de un feriante en la localidad pacesnse de Villanueva de la Serena en julio de 2025.

Estas detenciones se han producido en el marco de la investigación denominada 'Operación auditor', de la que la titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Villanueva de la Serena decretó el secreto de las actuaciones.

Cebe recordar que el pasado 22 de julio, sobre las 10,00 horas, dos individuos a bordo de un vehículo con matrícula manipulada accedieron al Recinto Ferial de Villanueva de la Serena y dispararon sobre dos varones que se encontraban dentro de una furgoneta en la zona de las atracciones.

Como consecuencia de los disparos efectuados uno de los ocupantes fue herido de gravedad y el otro resultó muerto. Tras el hecho, los autores huyeron del lugar en su vehículo, el cual fue abandonado y quemado poco después en una zona cercana de la propia localidad.

Como resultado de las investigaciones, que se han prolongado a lo largo de 11 meses, los investigadores llegaron hasta la localidad de Vélez Rubio (Almería), donde los presuntos autores habrían fijado su residencia, tras el suceso.

Además de las tres detenciones practicadas esta semana existiría un cuarto implicado que actualmente cumple condena en un centro penitenciario por un delito de homicidio.

Como parte de la investigación estos últimos días se han practicado dos entradas y registros en domicilios de Vélez Rubio (Almería) y Don Benito (Badajoz), en donde la Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego (pistola), cuatro cargadores, cartuchos de distintos calibres, cinco chalecos antibalas, 80.000 euros en efectivo y numerosos teléfonos móviles.

En las distintas diligencias practicadas han participado numerosas unidades policiales de distintas plantillas, entre ellas el Grupo Especial de Operaciones (GEO), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Andalucía Occidental, Guía Caninos de Comisaría Provincia de Murcia y funcionarios pertenecientes a las Brigadas Locales de Policía Judicial de Don Benito y Lorca (Murcia) además de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería.

A los tres detenidos se les imputa su presunta participación en un delito de homicidio, un delito de lesiones, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, hurto de uso de vehículo a motor, incendio intencionado y falsedad documental.

Tras su puesta a disposición judicial la Sección de Instrucción Número Uno de Vélez Rubio (Almería) decretó la libertad provisional para los tres implicados, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa,