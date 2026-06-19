El juez Peinado abre una nueva pieza en el 'caso Begoña Gómez' por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.

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