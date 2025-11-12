Detenidas cuatro personas en Navalmoral por posible organización criminal dedicada a estafar a una entidad religiosa

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro personas detenidas en el marco de una actuación policial llevada a cabo por la Guardia Civil este martes, día 11, en Navalmoral de la Mata (Cáceres) por supuestos delitos de asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo de capitales, así como otros que puedan derivarse de las investigaciones en curso, podrían pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar en el seno de una entidad religiosa.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha apuntado que, de este modo, se les imputa una serie de delitos como el blanqueo de capitales, asociación ilícita o en contra de los derechos de los trabajadores.

A preguntas de los periodistas por estas detenciones, Quintana ha destacado asimismo que la operación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones, por lo que no puede aportar más datos a este respecto.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una comparecencia este miércoles en Badajoz en la que ha informado sobre la reunión de Vialidad Invernal.