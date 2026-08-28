Detenidas siete personas y recuperados 2.000 kilos de cobre en una operación en varias localidades cacereñas

Material incautado por la Guardia Civil en la operación Triplebar en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación que ha culminado con la detención de siete personas por su presunta implicación en varios delitos, entre ellos hurto de cable de cobre, pertenencia a organización criminal, daños y robo con fuerza en las cosas en diferentes localidades de la provincia de Cáceres.

En conjunto, el material recuperado por la Guardia Civil asciende a unos 2.000 kilogramos de cableado de cobre. La operación ha contado con la colaboración de las Policías Locales de Losar de la Vera, Jarandilla de la Vera, Madrigal de la Vera y Jaraíz de la Vera.

La investigación comenzó al tener conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado que, proveniente de la provincia de Toledo, se dedicaba a la sustracción de cable telefónico de cobre en distintas localidades de la provincia de Cáceres.

La actividad delictiva investigada se habría desarrollado en las localidades cacereñas de Losar de la Vera, Toril, Cuacos de Yuste y Majadas, donde se produjeron daños "significativos" en alambradas y otras estructuras con el objetivo de consumar los robos.

Durante la investigación, los agentes centraron su atención en un vehículo localizado cerca de Toril (Cáceres), que pudiera estar relacionado con los hechos. Tras identificar a sus ocupantes, comprobaron que entre sus pertenencias llevaban tijeras, una palanca de hierro y abundante ropa de color oscuro, elementos que podían guardar relación con los delitos investigados.

Posteriormente, el vehículo volvió a ser avistado cerca de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, situándolo en un posible punto de corte de cableado, lugar donde varias personas fueron sorprendidas in fraganti cuando cortaban cableado telefónico, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

A pesar de que trataron de huir, fueron localizados cerca de Jaraíz de la Vera. Cuatro hombres fueron detenidos y se llevó a cabo la identificación de un menor que se encontraba con ellos. En esta intervención se recuperaron aproximadamente 500 kilos de cable de cobre y una tijera de podar.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

La investigación permitió localizar, además, varias entregas de cobre quemado realizadas en un centro de recuperación de materiales situado en la provincia de Toledo. En este lugar fueron recuperados aproximadamente 1.500 kilogramos de cobre.

La operación continuó con la detención de otras tres personas en Talavera de la Reina (Toledo) por su presunta implicación en los hechos, elevándose a siete el número total de detenidos.

La empresa afectada ha denunciado la sustracción de más de 10.000 metros de cableado de cobre, cuyo valor ha estimado en cerca de 28.000 euros.