El detenido por la agresión sexual a una joven peregrina en Mérida pasará este lunes a disposición judicial

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 54 años detenido como presunto autor de una agresión sexual a una joven de 19 años en Mérida pasará este lunes a disposición judicial, como ha adelantado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

En este sentido, Quintana ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Policía Nacional haya sido capaz de esclarecer este suceso de una manera "muy rápida", ya que, en cuanto se tuvo conocimiento, se iniciaron las indagaciones precisas que llevaron a la detención del presunto autor poco después.

Cabe destacar que la víctima es una peregrina de nacionalidad extranjera que hacía el Camino de Santiago y, en este sentido, ha recordado el delegado del Gobierno que días atrás se presentó la campaña 'No caminas sola' para reforzar la seguridad de las peregrinas.

Así, ha expuesto que Extremadura es paso de distintas rutas y ha añadido que el 53 por ciento de las personas que hacen el Camino de Santiago son mujeres y cada día son más las que lo hacen solas.

"Era una persona extranjera, que probablemente no lo conocía, pero lo que tenemos es en todas las farmacias, las gasolineras, los carteles explicativos, todos los hoteles, los albergues. Es decir, lo que queremos es dar información para que, cada vez que vaya a ocurrir un caso de estos, pueda denunciarse y podamos inmediatamente atender", ha señalado.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras presidir en Almendralejo (Badajoz) la Junta Local de Seguridad

Por otro lado, y sobre los incendios registrados en las últimas semanas en Badajoz, ha señalado que están trabajando de forma coordinada varios cuerpos como la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Al respecto, ha apuntado que los incendios no son delitos "fáciles de resolver", toda vez que "casi hay que coger a la persona in fraganti", pero ha avanzado que hay una inspección abierta y confía en que dé sus frutos.

