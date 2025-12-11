Detenido en Badajoz un hombre de 35 años por estafar en el alquiler de una vivienda al quedarse con la fianza

Imagen de recurso de la policía - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

BADAJOZ, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre de 35 años en Badajoz acusado de estafar en el alquiler de una vivienda, para el que exigía una fianza de 550 euros antes de firmar el contrato, que luego no se llevaba a cabo.

Los hechos sucedieron sobre las 12,50 horas de este pasado martes, 9 de diciembre, cuando una mujer de 33 años manifestó en la oficina de denuncias de Badajoz, que esa misma mañana iba a quedar para ver un piso en alquiler, pero previamente había sido informada por una amiga que ella ya había pagado la reserva de 550 euro de ese mismo piso, por lo que sospechaba que en realidad podría ocultar una estafa.

La víctima acudió a ver la vivienda en cuestión, y en el momento de hacer entrega de la reserva, también de 550 euros, acudieron los agentes de Seguridad Ciudadana que ante las manifestaciones procedieron a la detención de esta persona, como presunto responsable de un delito de estafa.

Del resto de investigaciones se hizo cargo el Grupo de Delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, que comprobó que la primera víctima, sin sospechar nada, hizo entrega de los 550 euros de reserva el pasado 7 de diciembre tras visitar el piso mencionado, por lo que continuaron con la gestiones por la posibilidad de existencia de más víctimas.

El detenido es un hombre de 35 años de edad, que tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.