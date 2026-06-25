Detenido cuatro miembros de una familia por regentar varios puntos de venta de droga en la comarca de La Siberia

1099293.1.260.149.20260625115056 Registro de las viviendas de los detenidos - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro miembros de una misma familia, tres hombres y una mujer, vecinos de la localidad pacense de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra, como presuntos autores de delitos contra la salud pública al traficar con droga y pertenencia a grupo delictivo.

Este es el resultado de la operación 'Bucrani', cuya investigación se inició en el mes de abril, cuando se detectó la existencia de narcoviviendas activas en la comarca de La Siberia.

Se trata de inmuebles habitados supuestamente por los integrantes de un grupo delincuencial con vínculo familiar, conformado por cuatro personas, quienes "se estarían dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes desde sus propios domicilios, donde se pudo constatar, cómo acudían los consumidores a comprarla", según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Con esta información, fue el pasado jueves cuando coordinados con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, se llevó a cabo el registro de cinco propiedades de las localidades de Cabeza del Buey y Orellana de la Sierra, en las que se intervinieron casi 3.000 dosis de cocaína y marihuana, y 6 gramos de metanfetamina.

Además de las sustancias estupefacientes, también se intervino una báscula de precisión y sustancias para corte, material y útiles necesarios para su distribución y venta, 5.500 euros que supuestamente habrían obtenido de la comercialización de la droga, dispositivos móviles, así como una pistola y escopeta de aire comprimido, machete y diversa munición de varios calibres.

Esta operación se ha saldado con la detención del grupo, tres hombres y una mujer, todos ellos con numerosos antecedentes policiales, algunos por hechos similares, a los que se les considera presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con droga y organización delictiva, desmantelando cuatro puntos de venta activos en la comarca de La Siberia.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.