Detenido un excuidadador de una residencia de Cáceres por estafar y suplantar la identidad de un usuario

Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Cáceres, han detenido a un hombre como supuesto autor de los delitos de estafa, hurto y suplantación de identidad, cometidos supuestamente en perjuicio de un usuario residente en un centro asistencial de la provincia de Cáceres al que cuidaba.

Las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento de que un usuario de una residencia detectó movimientos inusuales y no autorizados en su cuenta bancaria durante los meses comprendidos entre mayo y octubre del presente año.

Estos movimientos "afectaron gravemente" a su economía personal, hasta el punto de impedirle hacer frente al pago de las cuotas correspondientes a su estancia en el centro residencial en el que vivía.

La Guardia Civil abrió una investigación, centrando sus sospechas en un antiguo trabajador de la residencia, que había desempeñado funciones como cuidador del perjudicado durante el periodo en el que se produjeron los hechos investigados.

De esta forma, se obtuvieron indicios que apuntaban a que el sospechoso se habría aprovechado de la relación de confianza y del acceso que tenía al entorno personal de la víctima para sustraer diversa documentación bancaria.

Así, presuntamente, utilizando dicha documentación, habría realizado numerosas compras a través de Internet, así como apuestas en distintas plataformas de juego online, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Asimismo, se constató que el investigado habría llegado a suplantar la identidad de la víctima con el fin de ampliar su actividad delictiva y facilitar la realización de nuevas operaciones fraudulentas.

A estos hechos se suman varias retiradas de efectivo en cajeros automáticos de diferentes sucursales bancarias, por importes elevados y en cortos periodos de tiempo y, en algunos casos, se realizaron "múltiples reintegros el mismo día".

La investigación también permitió verificar que parte de estas retiradas de dinero se produjeron incluso después de que el presunto autor hubiera finalizado su relación laboral con la residencia.

El análisis conjunto de los movimientos bancarios, las operaciones en plataformas de apuestas y las compras realizadas de forma fraudulenta permitió determinar que el perjuicio económico causado a la víctima ascendería aproximadamente a 8.000 euros.

Una vez recopiladas todas las pruebas e indicios necesarios, el pasado 11 de diciembre los agentes procedieron a su detención como supuesto responsable de los delitos de estafa, hurto y suplantación de identidad.

Cabe destacar que las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan Mayor Seguridad, un programa de la Guardia Civil orientado a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores, con especial atención a la detección de situaciones de abuso, estafa o maltrato, así como a la protección de colectivos vulnerables frente a delitos que se aprovechan de la confianza y la dependencia personal.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier movimiento bancario sospechoso o situación anómala, así como de extremar las precauciones en la custodia de documentación personal y financiera, especialmente en el caso de personas mayores o dependientes de cara a prevenir este tipo de delitos.