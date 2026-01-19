Detenido un joven de 26 años cuando intentaba robar en una peluquería de Badajoz

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en la madrugada del pasado 16 de enero a un joven de 26 años que fue sorprendido cuando intentaba robar en una peluquería de Badajoz.

Los hechos ocurrieron sobre las 04,00 horas del pasado 16 de enero cuando una patrulla que circulaba por la avenida Carolina Coronado de la capital pacense observó a un individuo "agachado y manipulando la puerta de acceso a una peluquería", y al ser a la policía trató de huir a la carrera, hasta que fue interceptado y detenido a los pocos metros, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial, en esta ocasión en grado de tentativa.

Del resto de investigaciones se hizo cargo el grupo de delitos patrimoniales de la Comisaría de Badajoz, quienes tras la realización de diversas gestiones y el estudio del 'modus operandi' utilizado por el detenido, llegó a la conclusión e imputación de dos hechos más, cometidos días antes en una misma peluquería situada en la avenida Santa Marina.

El detenido es un varón de 26 años, quien cuenta con numerosos antecedentes anteriores y que tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.