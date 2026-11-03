Un detenido en Plasencia por obligar a dos mujeres en situación irregular a cuidar a una persona mayor

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

Una de las víctimas ha denunciado asimismo haber sufrido "tocamientos", por lo que se le investiga también por agresión sexual

PLASENCIA (CÁCERES), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Plasencia (Cáceres) a un varón, de 57 años de edad, con antecedentes por hechos similares, como presunto responsable de los delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y un delito de agresión sexual, tras ser denunciado por dos mujeres en situación irregular a las que engañó con ayudar con el proceso de regulación y a las que vigilaba constantemente en una vivienda donde eran obligadas a atender a una persona de avanzada edad.

Fue una de las presuntas víctimas la que presentó una denuncia en la que narraba como era obligada a trabajar en un domicilio al cuidado de una mujer de avanzada edad, debido a su especial vulnerabilidad por su situación irregular en España, encontrándose en el domicilio una segunda víctima.

Los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones para la localización, en primer lugar de la segunda víctima, para posteriormente identificar plenamente al presunto responsable de este ilícito.

Una vez localizadas las dos víctimas, de 19 y 27 años de edad, respectivamente, informaron de como el presunto responsable publicó una oferta de empleo por un servicio doméstico, concretamente para el cuidado de una persona mayor, añadiendo la colaboración para regularizar su situación en España.

Con el paso del tiempo las víctimas se percataron de como las mantenía en un control continuo a través de cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda, reiteradas llamadas telefónicas, sin cobrar lo acordado o retirándoles el pasaporte con la excusa de agilizar los trámites para la regularización, detalla la Policía Nacional en una nota de prensa.

Asimismo, durante el transcurso de las diligencias e investigaciones, una de las víctimas manifestó haber sufrido "tocamientos" por parte del investigado.

Por todo ello, los agentes procedieron el pasado 22 de octubre a la detención del investigado, como presunto responsable de los delitos de trata de seres humanos, con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y un delito de agresión sexual.

Se trata de un varón de 57 años de edad, con antecedentes anteriores por un hecho de la misma naturaleza, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autorización Judicial competente.