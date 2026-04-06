Detenido el presunto autor de al menos 11 robos de joyas en domicilios de personas mayores en Cáceres y Madrid

Vehículo policial en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

CÁCERES, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, han detenido el pasado 30 de marzo a un hombre por su presunta autoría de hasta once delitos de hurto de joyas en el interior del domicilio de personas mayores.

Del hecho se tuvo conocimiento a través de las denuncias interpuestas por las víctimas, en las que narraban cómo un hombre llamaba la atención de personas de avanzada edad, presentándose en todos los casos como supuesto trabajador o revisor de calderas, bien de gas o eléctricas, con el objetivo de revisar la instalación.

Una vez que estaba en el interior del domicilio aprovechaba para sustraer joyas y, cabe destacar que los denunciantes aportaron en todos los casos la misma descripción física.

De la denominada 'Operación Chacón' se hizo cargo la brigada provincial de policía judicial de Cáceres, quien realizó numerosas gestiones encaminadas al total esclarecimiento del ilícito, llegando a la plena identificación del presunto responsable y comprobación del 'modus operandi' utilizado por éste, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, el investigado contactaba con personas de avanzada edad, en vía pública, en el portal de la vivienda, ascensor o llamando al telefonillo de los domicilios, siempre alegando ser trabajador o revisor de calderas, tanto de gas como eléctricas, y que tenía que llevar a cabo una revisión de la instalación.

Una vez en el interior del domicilio, el autor se dirigía hasta la zona donde se encuentra el electrodoméstico, solicitando una pieza de oro, con el falso pretexto de comprobar la posible existencia de una fuga de gas, argumentando que esta pieza cambiaría de color, llegando a ser muy peligroso por un posible escape de monóxido de carbono.

El investigado, indagaba en el lugar donde se encontraría la caldera y el resto del domicilio en los casos de disponer de radiadores, con el claro objetivo de localizar otras joyas o efectos que robar, para seguidamente, manifestar tener que desplazarse hasta el vehículo para recoger algún tipo de herramienta, sin volver al domicilio.

Los agentes investigadores, con la plena identificación del responsable, procedieron a su localización y detención el pasado 30 de octubre, al que le imputó la presunta autoría de un total de nueve hechos cometidos en Cáceres y dos más en Madrid.

El detenido, varón de 51 años de edad, cuenta con multitud de antecedentes anteriores por hechos de la misma naturaleza, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.