Un detenido al ser sorprendido dentro de un establecimiento de Madrigal de la Vera para robar la recaudación

Caja registradora del establecimiento de Madrigal de la Vera donde se cometió el robo. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 33 años como supuesto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento público de la localidad de Madrigal de la Vera (Cáceres).

El detenido fue sorprendido cuando todavía se encontraba en el interior del local en la madrugada del pasado 8 de diciembre, después de que la Central Operativa de Servicios (COS-062) de la Comandancia de Cáceres recibiera el aviso.

A la llegada, los agentes comprobaron que una ventana del establecimiento se encontraba abierta, presentando signos compatibles con una posible entrada no autorizada, por lo que accedieron al interior del local, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Una vez dentro, los guardias civiles realizaron un reconocimiento minucioso de todas las estancias del establecimiento lograron localizar a un hombre que se encontraba oculto, tratando de evitar ser descubierto.

Al proceder a su identificación y realizar un cacheo superficial, los agentes descubrieron que portaba parte del botín que había intentado sustraer, consistente en una gran cantidad de monedas y varios billetes, coincidentes con la recaudación del establecimiento.

Además, se le intervino una linterna utilizada para cometer el robo. Tras ser verificados los hechos y asegurado el lugar, los agentes procedieron a la detención del individuo como supuesto autor de un delito de robo con fuerza.

El detenido, un varón de 33 años, fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).