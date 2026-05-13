Detenido por tráfico de drogas cuando se dirigía al Festival Womad de Cáceres con marihuana y hachís

Droga intervenida - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas cuando se dirigía al Festival Womad de Cáceres con marihuana y hachís.

Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco de un servicio preventivo de seguridad ciudadana, establecido en una vía de comunicación cercana a Cáceres, y se han aprehendido 336 gramos de cogollos de marihuana y 26 gramos de hachís, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 6 de mayo cuando varias patrullas de la Guardia Civil realizaban un control preventivo en una de las principales vías de acceso a la ciudad de Cáceres, con motivo del Festival Womad que se celebraba durante esos días, para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de hechos delictivos.

En el transcurso de este operativo, los agentes dieron el alto a un vehículo de cuyo interior emanaba un fuerte olor a marihuana, lo que levantó las sospechas de los agentes, quienes realizaron un registro del vehículo y encontraron en su interior un paquete que contenía una sustancia de color marrón, que resultó ser hachís, así como una bolsa de gran tamaño con otro tipo de sustancia vegetal, resultando ser cogollos de marihuana.

Por todo ello se procedió a la detención del conductor del vehículo, un hombre de 39 años, a quien le constan antecedentes por hechos similares, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de dispositivos preventivos forman parte de su labor diaria para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de todo tipo de delitos.